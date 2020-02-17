وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون إرسال مهمة بحرية لليبيا

• النمسا تقترح إرسال حرس حدود أوروبيين.. وموسكو: بوتين لم يصدر أمرا بإرسال قوات إلى الأراضي الليبية

اجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين؛ لمناقشة إمكانية مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا باستخدام مهمة بحرية ثابتة، والتي كان قد تم تعليقها بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء.

وتعهد الاتحاد الأوروبي ببذل قصارى جهدهم لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا التي مزقتها النزاعات، لكن الدول الأعضاء على خلاف بشأن استئناف الدوريات البحرية في إطار العملية "صوفيا".

وانتشلت سفن العملية "صوفيا" أيضا المهاجرين في عرض البحر، إلى أن تم تعليق المهمة في أواخر العام الماضي بسبب خلاف حول المكان الذي ينبغي أن ينقل إليه الأشخاص الذين تم إنقاذهم، فيما تعارض النمسا بشدة إحياء العملية.

من جهته، اقترح وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرج، الاستعانة بحرس حدود أوروبيين للمساعدة في تطبيق حظر توريد أسلحة إلى ليبيا.

وأكد شالنبرج، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، اليوم الاثنين، رفضه أن تتولى النمسا مهام رقابية في البحر المتوسط، قائلاً: "ندعم مقترح الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية بتوسيع الرقابة الجوية".

وذكر شالنبرج أن هذا يمكن أن يكون فقط خطوة أولى، وتابع: "مع مراعاة موافقة الليبيين، يمكن أن يدعم حرس حدود من الاتحاد الأوروبي تطبيق حظر توريد أسلحة في ليبيا. النمسا ستكون مستعدة للمشاركة في ذلك".

ويبحث وزراء خارجية ودفاع كل من إيطاليا وروسيا في العاصمة الإيطالية روما، غداً الثلاثاء، عددا من القضايا الاستراتيجية منها الملف الليبي، وذلك في إطار صيغة "2+2".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، إن الوضع في ليبيا لم يخرج عن السيطرة بعد مؤتمر برلين، ولكن التغييرات الجوهرية لم تطرأ على الوضع، مبديا تفاؤله تجاه ما وصفها بالتغييرات الإيجابية الناتجة عن المؤتمر والمتمثلة في بدء عمل اللجنة العسكرية 5+5 والتجهيز لإطلاق الحوار السياسي وتنظيم اللقاءات التشاورية حول الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأضاف لافروف، أن التناقضات الكبيرة بين المتنازعين في ليبيا لا يمكن حسمها في اجتماع واحد.

من جهته، قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، إنه تم متابعة الأزمة الليبية في ميونيخ، أمس، بقلق شديد وذلك مع اشتداد الصراع في هذه الشهور وبسبب التدخل المتزايد للقوى الخارجية.

وأضاف جويريني، في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "ينبغي وضع كل القوى في الصورة لتحقيق نتائج مؤتمر برلين"، مشددا على ضرورة وضع مبادرة عاجلة للامتثال الفاعل لحظر الأسلحة.

وتابع: "أعتقد أنه يجب التحرك بفاعلية في البحر. العملية صوفيا من مهامها إلا أن اعتراض تهريب الأسلحة، ويجيب تعزيزها عبر تنشيط المكون البحري".

إلى ذلك، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر أمرا بإرسال قوات روسية إلى ليبيا، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال بيسكوف -ردا على سؤال صحفي، أمس- "فلاديمير بوتين، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، لم يرسل قوات إلى ليبيا ولم يصدر أي أمر بهذا الصدد"، وأضاف: "لا قوات روسية في ليبيا".