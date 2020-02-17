وزير الخارجية الروسي: الحوار بشأن ليبيا مستمر مع الأطراف المعنية كافة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، اليوم الاثنين، "إنه تم الاتفاق في مؤتمر ميونخ للأمن على الاستمرار في الحوار بشأن الوضع في ليبيا مع كافة الأطراف المعنية الدولية".

وأضاف لافروف - خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال لجنة متابعة مؤتمر برلين بشأن ليبيا - أنه يوجد اقتراحات براجماتية من قبل فرنسا، مشيرا إلى أنه أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكية، وتم الاتفاق على استمرار الحوار.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الروسي "إن أوكرانيا لا تنفذ الاتفاقات التي أبرمتها بشأن منطقة دونباس وما تم الاتفاق عليه في قمة باريس، مشددا على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه قبل الدعوة إلى قمة جديدة".

وفي سياق آخر، أشار لافروف إلى أنه لم يتم تنفيذ الاتفاق بشأن إدلب في سوريا، الذي توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بشكل كامل، لافتا إلى استمرار عمل نقاط المراقبة، وفي الوقت ذاته استمرار الإرهابيين في استهداف القوات العسكرية الروسية والسورية.