قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن قرار النقابة الصادر أمس الأحد بشأن المهرجانات، ينطبق على جميع مطربي هذه النوعية من الأغاني.



وتابع شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «منحنا فرصة أكثر من مرة والقرار نهائي بعدما لم نجد استجابة فكان يجب أن تتدخل النقابة خوفا على بلدها وتاريخها الفني».



وأوضح شاكر أن القرار جاء نتيجة الكلمات غير اللائقة التي تضمنتها أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش وعمر كمال خلال حفل عيد الحب باستاد القاهرة، مشيرا إلى أنه طلب من شاكوش حذف الجملة غير اللائقة من قبل.



وأكد أن النقابة اتخذت قرارا بإيقاف جميع الموافقات التي حصل عليها بعض مطربي المهرجانات من قبل، مناشدا وسائل الإعلام بعدم الترويج لأغاني المهرجانات.

