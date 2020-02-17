الدرندلي: فايلر لن يجازف برمضان صبحي في قمة السوبر

يعتقد خالد الدرندلي أمين الصندوق بمجلس إدارة الأهلي، ورئيس بعثة المارد الأحمر في أبو ظبي، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، لن يجازف برمضان صبحي العائد من الإصابة قبل أيام في مباراة السوبر أمام الزمالك المقرر لها مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد.

وقال الدرندلي في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية:" قمة خارج الحسابات والتوقعات ديربي بين أكبر ناديين في مصر، نحترم الزمالك، ولاعبونا على قدر المسؤولية حتى إذا كان الدوري محسوما".

وأضاف الدرندلي:" هذا اللقاء له طابع خاص، والفوز به خارج أي حسابات".

وعن رأيه في مشاركة رمضان صبحي العائد من الإصابة في لقاء السوبر:" أعتقد أن فايلر لن يجازف برمضان حتى لا يخسره فترة أطول ويبقى القرار للمدير الفني في النهاية ونتمنى أن يكون جاهزا ويضيف للفريق".

وأتم:" نعمل كل ما في وسعنا لإسعاد الجماهير بإضافة بطولة جديدة للنادي".