سوريا تعلن استئناف تشغيل مطار حلب الدولي وبرمجة رحلات منه إلى القاهرة

أعلن وزير النقل السوري علي حمود، الاثنين، استئناف تشغيل مطار حلب الدولي، مشيرا إلى أن يوم الأربعاء المقبل ستقلع أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب.

ولفت الوزير إلى أنه ستتم برمجة رحلات إلى القاهرة، ودمشق خلال الأيام القليلة القادمة، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري .

ويأتي إعلان استئناف العمل بمطار حلب، بعدما أكد الجيش السوري اليوم الاثنين، استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي، مؤكدا استمراره في تقدمه الميداني.

وكان مطار حلب الدولي قد توقف عن العمل عام 2011، بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب في سوريا.