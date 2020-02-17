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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الاثنين، مقطع فيديو يرصد عملية إجلاء الركاب الأمريكيين من على متن سفينة «أميرة الماس»، المصاب عدد كبير من ركابها بفيروس كورونا.

وتمت عملية إجلاء الأمريكيين، بصحبة طاقم طبي ببدلات واقية، ووسط إجراءات صحية مشددة.