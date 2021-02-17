أكد علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية في الإسماعيلي أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لم يقصر في التعامل مع طلبات الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، والتي طلب فيها ناديه ضم لاعبين من صفوف الأحمر.

وقال أبو جريشة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس :"الجماهير تشعر بالغضب وأنا معهم في ذلك، فوضع النادي لا يطمئن أي محب للإسماعيلي".

وأضاف :"أيضًا يجب أن نعلم أن كل الأندية تتعرض في بعض الأحيان لكبوات، وأتمنى من الجماهير أن تهدئ الأوضاع حتى لا تكون هناك ضغوطات زائدة على اللاعبين، وعلى اللاعبين أيضًا أن يقدروا غضب الجماهير".

وتابع :"أشكر محمود الخطيب، رئيس الأهلي وعماد عبد العزيز، رئيس الزمالك، قدما مجهودًا كبيرًا معنا، والخطيب قدّم لنا أشياء جميلة، وقال للاعبين أنه لن يحصل على أي مقابل مادي من الإسماعيلي، وأنهم سيتقاضون مرتباتهم من الأهلي".

وأكمل :"الخطيب لم يقصر معنا أبدًا، ولكن على الجماهير أن تعلم أن رغبة اللاعب أهم شيء في هذا الأمر، وأنا أريد من اللاعب الذي ينضم لنا أن يكون راغب في ذلك".

وواصل :"عندما وجدت لاعبي الأهلي قد تأخروا في الرد علينا، اتصلت بعدلي القيعي وأبلغته أنني لا أريد ضم أي لاعب، فالإسماعيلي ليس ناديًا صغيرًا حتى تفكر طويلا في الانضمام له أم لا".

وأتم :"اكتفينا بضم لاعب ناشيء من الأهلي ولكنه ممتاز والمدرب طلب التعاقد معه وأنا معجب به للغاية، ولكن بقية اللاعبين كان كل تفكيرهم منحصر في المادة".