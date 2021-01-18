مسلحون يختطفون مئات التلاميذ وعدد من المعلمين وسط غربي نيجيريا

أعلنت مصادر أمنية في نيجيريا، أن مسلحين اختطفوا مئات التلاميذ والعديد من المعلمين بعد اقتحام مدرسة داخلية في ولاية النيجر وسط غرب نيجيريا، في حادثة ليست الأولى في البلد الأفريقي.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء، أن عملية الاختطاف الجماعي تأتي بعد مرور شهرين من عملية اختطاف 344 مراهقا من مدرسة داخلية في ولاية "كاتسينا" المجاورة من قبل الجماعات الإجرامية وبعد مفاوضات مع السلطات، تم إطلاق سراح الطلاب بعد أسبوع .

وأضاف الراديو أن قطاع الطرق يرتدون زيا عسكريا دخلوا المعهد الحكومي في "كاغارا" الليلة الماضية وخطفوا مئات التلاميذ ومعلميهم ولكن تمكن أحد الموظفين وعدد من التلاميذ من الفرار، ثم توجهوا بالطلاب إلى الغابة، فيما أكد طاقم المدرسة مقتل تلميذ خلال الهجوم.

ونفذ الجيش النيجيري دعما جويا للبحث عن الخاطفين والرهائن في إطار عملية إنقاذ محتملة.

يذكر أنه سبق لجماعة "بوكو حرام" أن اختطفت العشرات من التلاميذ في شهر أغسطس الماضي في حادثة متكررة في نيجيريا.

يشار إلى أن جماعة "بوكو حرام" تنشط في شمال شرقي نيجيريا منذ أكثر من 10 سنوات، ما أجبر مئات الآلاف من النيجيريين على مغادرة منازلهم، فضلا عن مقتل نحو 36 ألف شخص.