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أوكرانيا تتهم روسيا بنتهاك اتفاقيات مينسك

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
سارة أحمد
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 12:55 م | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 12:55 م

اتهم وزير الخارجية الأوكراني، روسيا، بانتهاك اتفاقيات مينسك، بعد حديثه عن هجوم شنه انفصاليون تدعمهم موسكو على قوات بلاده شرقي أوكرانيا، بحسب ما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وذكر مصدر دبلوماسي لوكالة ويترز، أن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سجلوا عدة وقائع قصف على طول خط التماس بين الانفصالين المدعومين من روسيا والقوات الحكومية في شرق أوكرانيا اليوم الخميس.

وقال الانفصاليون في وقت سابق إن قوات كييف قصفت أراضيهم بقذائف المورتر، ما أدى إلى تصعيد التوتر وسط مواجهة بين روسيا والغرب، فيما اتهمت الحكومة الأوكرانية بدورها الانفصاليين باستخدام المدفعية، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

كما أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية قصفت قرية في منطقة لوجانسك شرقي البلاد.


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