نفى محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك والمنتخب المصري، كل ما تردد بشأن تلقيه عروض من قبل الدوري السعودي، خلال الفترة الماضية للرحيل عن القلعة البيضاء.

وكان أحد وكلاء اللاعبين، ادعى بأنه وكيل أعمال حارس الزمالك، وعن تلقيه عروض من بعض الأندية السعودية للتعاقد مع اللاعب، عقب تألقه مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتي أقيمت في الكاميرون.

وقال أبو جبل عبر حسابه الشخصي عبر "إنستجرام": "لا يوج لي أي وكيل لاعبين في مصر غير أخي مصطفى أبو جبل فقط".

وأضاف: "وكل ما يقال على لسان وكلاء عن العروض ما هو إلا اجتهاد منهم ولم أتواصل مع أي وكيل مصري".

ودخل اسم محمد أبو جبل خلال الساعات الأخيرة، في ترشحيات للانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة أكثر من نادٍ بعد تألقه مع منتخب مصر.