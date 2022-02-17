ألمانيا وليبيا تشددان على الحفاظ على مكتسبات مسار برلين

شددت ليبيا وألمانيا اليوم الخميس على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت من مسار برلين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس، مع المستشار الألماني "أولاف شولتس"، وذلك على هامش القمة السادسة الإفريقية - الأوروبية.

وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والتأكيد على زخم الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، ودعم مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي،.

وبحسب إدارةالتواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي، شدد الطرفان خلال اللقاء على أهمية إحترام حق الشعب الليبي في انتخاب السلطات التي تمثله، كما أكدا أهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت من مسارات برلين، والعمل الجاد على إحياء المسار الاقتصادي، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت من المسار الأمني والعسكري، وعدم العودة للمربع الأول.

يذكر أن الانتخابات الليبية ، التي كان من المقرر البدء فيها نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي ، تأجلت لأجل غير معلوم بسبب خلافات بين الفرقاء السياسيين على القوانين المنظمة للانتخابات.