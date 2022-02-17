أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الرد الروسي بشأن الضمانات الأمنية، والذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة، يتضمن احتمال وجود خطر حقيقي يتمثل في محاولة كييف استرجاع القرم بالقوة حال قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلس "الناتو".

وقال بيان للخارجية الروسية اليوم الخميس:"إنه في حالة قبول أوكرانيا في حلف "الناتو" سينشأ تهديد حقيقي يتمثل في محاولة نظام كييف استرجاع القرم بالقوة وجر الولايات المتحدة وحلفائها وفقا للمادة رقم 5 من معاهدة واشنطن للحلف إلى صراع مسلح مباشر مع روسيا، وما يترتب عليه من عواقب".

وأضاف البيان:" من أجل تهدئة الوضع في أوكرانيا، يجب أن تفي كييف بتنفيذ اتفاقيات مينسك ووقف إمدادات الأسلحة إلى كييف وسحب جميع المستشارين والمدربين الغربيين من هناك، ورفض دول "الناتو" أي مناورات مشتركة مع القوات المسلحة الأوكرانية وسحب جميع الأسلحة الأجنبية، التي تم تسليمها إلى كييف سابقًا إلى خارج الأراضي الأوكرانية".