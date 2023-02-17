قطر تقدم 70 مليون دولار مساعدات لضحايا زلزال تركيا وسوريا

بلغ حجم مساعدات دولة قطر الإنسانية لضحايا الزلزال في تركيا وشمال سوريا نحو 253 مليون ريال(قرابة 70مليون دولار)، تشمل مساعدات غذائية وطبية وغيرها، في وقت تواصل فيه قطر متابعة الأولويات الميدانية لدعم جهود الإنقاذ ورفع المعاناة عن المتضررين. (الدولار يساوي 64ر3ريال ).

صرح بذلك الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ، في جلسة الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي نظمتها وزارة الخارجية في مقرها اليوم الخميس ،بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأوضح الأنصاري أن التزامات دولة قطر للأشقاء المتضررين من آثار الزلزال في تركيا وشمال سوريا بلغت 85 مليون ريال وذلك خلال الـ 10 أيام الأولى من وقوع الكارثة.

و لفت إلى أن حملة "عون وسند" الإغاثية العاجلة لمتضرري الزلزال التي دشنتها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية جمعت في ليلة واحدة 168 مليون ريال، بما فيها تبرع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمبلغ 50 مليون ريال لصالح الحملة.

وأكد الأنصاري أن عدد رحلات الجسر الجوي وصلت حتى الآن إلى 30 رحلة محملة بأكثر من 600 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية، كما تم شحن 650 وحدة سكنية جاهزة من المنازل المتنقلة من جملة 10 آلاف منزل متنقل جارِ التخطيط لنقلها وإيصالها للموانئ التركية في أسرع وقت.

وذكر أن هذا إضافة إلى تقديم صندوق قطر للتنمية دعما إلى عمليات الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، من أجل إنقاذ وإغاثة ضحايا الزلزال في سوريا ومساعدة فرق البحث والإنقاذ، علاوة على تقديم الدعم اللازم لإصلاح سيارات الإسعاف للمساعدة في نقل الجرحى إلى المستشفيات والعمل على تلبية الحاجة الكبيرة لوقود تشغيل المركبات الثقيلة، منوهاً إلى أن الجزء المتبقي من الدعم سيستخدم في تغطية الأنشطة الضرورية في المناطق المتضررة وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.

وأشار الأنصاري إلى استمرار تقديم المساعدات القطرية بالتنسيق مع الأشقاء في تركيا وشمال سوريا، لافتاً إلى أهمية التركيز على مسألة متابعة الأولويات الميدانية لجهة أن الاحتياجات كبيرة وهائلة.

وذكر أن هناك صعوبات لوجستية خاصة في الوصول لبعض المناطق في شمال سوريا، مؤكداً أن قطر حاولت قدر الإمكان أن تقوم بجهد يدعم جهود الإنقاذ ورفع معاناة المتضررين.