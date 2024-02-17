الكشف عن هجوم إسرائيلي سري على خطي أنابيب غاز رئيسيين في إيران

كشف مسئولون غربيون، أن إسرائيل شنت هجمات سرية على خطي أنابيب غاز رئيسيين في إيران هذا الأسبوع، ما أسفر عن وقف تدفق الحرارة وغاز الطهي إلى عدة محافظات إيرانية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسئولين غربيين وخبير استراتيجي عسكري تابع للحرس الثوري الإيراني، قولهم، «نفذت إسرائيل هجمات سرية على خطي أنابيب غاز رئيسيين داخل إيران هذا الأسبوع، مما أدى إلى تعطيل تدفق الحرارة وغاز الطهي إلى المحافظات التي يسكنها ملايين الأشخاص».

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وأضافت المصادر أن الهجمات التي شنتها إسرائيلي على خطي الأنابيب تتطلب معرفة عميقة بالبنية التحتية الإيرانية وتنسيقًا دقيقًا، خاصة وأن خطي الأنابيب أصيبا في مواقع متعددة في نفس الوقت.

وأوضحت أن إسرائيل تسببت أيضا في انفجار يوم الخميس داخل مصنع للكيماويات على مشارف العاصمة طهران، مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان والنار في الهواء.