أبو الغيط يستعرض محددات أساسية تستهدف وقف حرب السودان

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الحرب لا تزال مشتعلة في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.



وأضاف في كلمة له أمام قمة الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، أن الحرب في السودان تزداد ضراوة وشدة، مؤكدًا أن الجامعة العربية لن تتوقف عن الدعوة إلى ضرورة وقف الاشتباكات المسلحة حقنًا للدماء وحفاظًا على أمن وسلامة الشعب السوداني ومقدراته وصونًا لوحدة أراضي السودان وسيادته.



وشدد على ضرورة تأسيس النهج على التحرك بشكل متناغم مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لتحقيق هذه الأهداف على أساس محددات رئيسية.



وتشمل هذه المحددات، وفق أبو الغيط، المحافظة على مؤسسات الدولة والحيلولة دون انهيارها، ودعم شروط تحقيق وقف إطلاق النار بشكل شامل ومستدام، وإعادة إطلاق مسار سياسي سوداني شامل يفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية بمهام محددة.



وتتواصل منذ 11 شهرا، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.