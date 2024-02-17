الرئيس الباكستاني: لا يمكن أن تطمح دولة إلى تحقيق التقدم دون مشاركة الشعب

قال الرئيس الباكستاني عارف علوي اليوم السبت، إنه ما من دولة يمكنها أن تطمح أي دولة إلى تحقيق التقدم والرخاء دون مشاركة شعبها، ولدى باكستان إمكانيات ضخمة للتفوق في كل المجالات نظرا لأنها خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وذكر الرئيس في خطاب خلال مراسم توزيع جوائز في مسابقة الجولف السنوية أن الشعب قوة دافعة حيوية لتقديم الإسهامات للتقدم الشامل في أي دولة.

وأشار الرئيس: "يمكن أن يصنع نحو 250 مليون باكستاني بجهودهم الجماعية فارقا، يمكنهم تحويل باكستان وإعادة بنائها عن طريق الاستفادة من إمكانياتهم وعقولهم".