قدم النجم توم فيلتون، الشهير بدور دراكو مالفوي في سلسلة أفلام هاري بوتر، جائزة زمالة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (BAFTA Fellowship)، في حفل توزيع جوائز "بافتا" الـ 78، لعام 2025، إلى زميله ووريك ديفيس، الذي جسد شخصية البروفيسور فيليوس فليتويك في هذه السلسلة من الأفلام.

وفي خطاب مؤثر، استعاد فيلتون ذكرياته مع ديفيس، مشيرا إلى أنه كان أول من علمه نطق تعويذة "وينجاردم ليفيوسا" بشكل صحيح، مضيفا:

"لقد جعل العمل يبدو وكأنه متعة، وليس مجرد وظيفة.".

كما أشاد فيلتون به، قائلاً: "في عالم يمكنك أن تكون فيه أي شيء، كن نفسك.".

ولم يتمكن ووريك ديفيس من حبس دموعه خلال كلمته، حيث انهار بالبكاء أثناء شكره للنجم البريطاني، رالف فاينس، الذي جسد دور لورد فولدمورت، في سلسلة أفلام هاري بوتر، قائلاً:

"ساعدني على الضحك والحب من جديد.".

ومن الجدير بالذكر أن، رالف فاينس، واحدا من أبرز الممثلين البريطانيين، حيث اشتهر بأدواره القوية في أفلام مثل "The English Patient" و"Schindler’s List"، إلى جانب دوره الأيقوني كفولدمورت في هاري بوتر.

وخلال تسلمه جائزة الزمالة المرموقة، أهدى ديفيس الجائزة إلى زوجته الراحلة سامانثا، التي توفيت في مارس 2024، معبرا عن امتنانه لكل من دعمه في مسيرته.

واختتم ديفيس كلمته برسالة ملهمة للجميع، قائلاً: "إلى كل شخص يحلم بسرد قصته أو إنشاء شيء ذي معنى، امض قدما، العالم بحاجة إلى رؤيتك.".

وشهدت تلك اللحظات عناقا دافئا بين ديفيس وفيلتون على المسرح، حيث عبر الأخير عن تقديره العميق لديفيس وتأثيره الكبير على مشواره الفني.

تعد جائزة زمالة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (BAFTA Fellowship)، هي أعلى تكريم تقدمه الأكاديمية، وتمنح للأفراد الذين قدموا إسهامات استثنائية ودائمة في صناعة السينما أو التلفزيون أو الألعاب.

وحصل عليها على مدار السنوات نجوم بارزون مثل ألفريد هيتشكوك، شون كونري، وهيلين ميرين، ما يجعلها واحدة من أهم الأوسمة الفخرية في عالم الترفيه.

And here's Tom Felton to award the BAFTA Fellowship to British acting legend Warwick Davis. #EEBAFTAs #BritBox pic.twitter.com/KXIx9YAuwt