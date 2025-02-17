الإيسيسكو تستضيف مؤتمرا علميا حول مكافحة أمراض المناطق الاستوائية المهملة بمقرها في الرباط

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي "كومستيك"، يوم الإثنين 17 فبراير 2025، المؤتمر الدولي للصحة تحت عنوان: "تحويل مجال الصحة العالمي: معالجة الأمراض الاستوائية المهملة"، بالتعاون مع جامعة محمد الخامس بالرباط، وتستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام بمقر الإيسيسكو، بهدف إفساح المجال أمام الباحثين والمسؤولين وصناع السياسات والعاملين في مجال الرعاية الصحية والطلبة، لمناقشة آليات الإسهام في مكافحة الأمراض الاستوائية المهملة، وتعزيز تكافؤ الفرص في العلاج.

وخلال الجلسة الافتتاحية، اعتبر الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، أن هذا المؤتمر يعكس التزاماً مشتركاً بمكافحة أحد التحديات الصحية الأكثر إلحاحاً، فعلى الرغم من التقدم الكبير في البحوث الطبية، لا تزال الأمراض الاستوائية المهملة تؤثر على أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم، لا سيما في المجتمعات الفقيرة، مشيراً إلى أن تحقيق العدالة الصحية الشاملة يستدعي القضاء على هذه الأمراض، ومؤكداً التزام الإيسيسكو بمواصلة إسهامها في معالجة أمراض المناطق الاستوائية المهملة، انطلاقاً من إدراكها الحاجة الملحة إلى تعزيز أنظمة الرعاية الصحية في دولها الأعضاء، وتوطيد التعاون الدولي، وحشد الخبرات العلمية لتحقيق هذه الغاية. كما شدد على أن القضاء على هذه الأمراض يتطلب تعاوناً متعدد الأطراف واستثماراً طويل الأجل، وهو ما يصبو إليه هذا المؤتمر عبر تقديم تدريب عملي لـ 50 مشاركاً، وتزويد العاملين في الرعاية الصحية بالمهارات والخبرات اللازمة لتعميمها في بلدانهم.

من جهته، أشار الدكتور محمد إقبال شودري، المنسق العام لـ "كومستيك"، إلى أن مكافحة أمراض المناطق الاستوائية المهملة تتطلب اهتماماً عاجلاً من لدن المجتمع الدولي، في ظل نقص المعرفة بشأنها، من حيث تركيبتها المعقدة، وآثارها المعدية، والعوامل المتعددة لانتشارها، مشيداً بمجموع البرامج ومبادرات الشراكة بين "كومستيك" والإيسيسكو لخدمة الدول الأعضاء والإنسانية جمعاء.

بدورها، أكدت الدكتورة أمل ثيمو، نائبة العميد المكلفة بالشؤون الأكاديمية والبحثية في كلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الخامس في الرباط، ضرورة تقاسم المجتمع الدولي المسؤولية عن ضمان عالم آمن وصحي، حيث يمكن للأفراد أن يعيشوا داخل مجتمعات تكون فيها الصحة أولوية وحقاً للجميع.

عقب الافتتاح، انطلقت أعمال الجلسة الأولى من المؤتمر حول: "القضاء على أمراض المناطق الاستوائية المهملة: ضرورة صحية عالمية"، التي أدارها السيد أنس الدكالي، وزير الصحة المغربي الأسبق، وشارك فيها مسؤولون وخبراء دوليون، حيث تناولت تعريف الأمراض الاستوائية المهملة، باعتبارها واحدة من أبرز المشاكل الصحية العالمية التي تواجه المجتمعات الفقيرة، وما يسببه إغفال التوعية بها من أضرار مدمرة اقتصادياً، تستوجب تضافر الجهود والاستفادة من التقنيات الحديثة، ورفع قيمة تمويل البحوث العلمية الطبية، للوقاية منها، ومكافحة انتشارها الناتج عن الظروف الطبيعية والمناخية.

أما الجلسة الثانية، التي أدارها الدكتور رحيل قمر، رئيس قطاع العلوم والبيئة في الإيسيسكو، فجاءت تحت عنوان: "مكافحة الأمراض الاستوائية المهملة: وجهات نظر ميدانية وأفضل الممارسات"، حيث ناقش فيها خبراء ومسؤولون دوليون، بشكل معمق، ممارسات الدول الناجعة في مكافحة انتشار الأمراض الاستوائية، وفي مقدمتها المملكة المغربية بصفتها نموذجاً متميزاً في مكافحة عدد من هذه الأمراض وفق استراتيجيات فعالة، وعلى رأسها داء "الليشمانيات"، و"الجذام"، و"التراخوما". كما تم التركيز في النقاش على أهمية تعزيز التشخيص الدقيق، وتطوير قدرات العاملين في القطاعات الصحية، والاستثمار في قصص وتجارب النجاح المؤثرة، باعتبارها المحرك الأساسي للتغيير.

يذكر أنه، وبالتزامن مع أعمال المؤتمر، ستُعقد دورات تدريبية حول مكافحة أمراض المناطق الاستوائية المهملة، لفائدة 50 مشاركاً من الدول الأعضاء في الإيسيسكو، وذلك في مقر المنظمة وكلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الخامس بالرباط.