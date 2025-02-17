 افتتاح سوق لرائدات أعمال في شرق السودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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افتتاح سوق لرائدات أعمال في شرق السودان

الخرطوم - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 17 فبراير 2025 - 12:01 م | آخر تحديث: الإثنين 17 فبراير 2025 - 12:01 م

افتتح وزير الشباب والرياضة بولاية القضارف السودانية معز يوسف سعيد، سوقا للنساء بحاضرة الولاية الواقعة في شرق البلاد.

وذكرت صحيفة "الراكوبة" السودانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن السوق خاص بعدد من رواد الأعمال من النساء المنتجات في مجال التمويل الأصغر.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بالدور الذي ظل يقوم به مصرف الادخار في تمويل ورعاية صغار المنتجين ورواد الأعمال من الشباب.

وقال مدير إدارة الاستثمار والتمويل الأصغر عوض الله بابكر، إن مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية الذي يعمل من خلال 68 فرعا وتوكيلا بأنحاء البلاد يقدم خدمات مصرفية متكاملة لصغار المنتجين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن المصرف يقدم التمويل عبر 14 نوعا من الضمانات المسيرة والتي تناسب صغار المنتجين من الناشطين إقتصاديا القادرين على الإنتاج ولا يمتلكون رأس المال الكافي لبدء مشروعاتهم، مبينا أن المصرف يوجه 50% من محفظته التمويلية للتمويل الأصغر.

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