رئيسة وزراء نيوزيلندا تعتزم مناقشة قضية البث المباشر للهجوم الإرهابي مع إدارة «فيسبوك»

تعتزم رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، إجراء مشاورات مع شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي بشأن البث المباشر للهجوم الارهابي الذي وقع على مسجدين في كرايستشيرش في نيوزيلندا على الموقع.

وكان موقع فيسبوك قد أزال 1.5 مليون فيديو للهجوم خلال 24 ساعة من وقوعه.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن أردرن القول لصحفيين اليوم الأحد: "هذه مسألة ليست في أيدي نيوزيلندا، ولكن ذلك لا يعني أننا لا نستطيع أن نلعب دورا فعالا في حل هذه المشكلة". وأضافت: "هذه قضية سوف أناقشها بصورة مباشرة مع فيسبوك".

وأضافت أردرن أن السلطات والمؤسسات في نيوزيلندا فعلت كل ما في وسعها لكي يتم إزالة هذا المحتوى، ولكن في النهاية الأمر يعود لمنصات التواصل الاجتماعي لكي تسهل وتدعم إزالة فيديو الهجوم.

وكان مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش قد أعلن صباح اليوم أن حصيلة قتلى إطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايستشيرش ارتفعت إلى 50 شخصا، مشيرا إلى أن اثنين من المصابين في الهجوم لا تزال حالتهما حرجة.

وقال بوش: "لقد تمكنا الليلة الماضية من نقل جميع الضحايا من موقعي إطلاق النار"، وتم العثور على ضحية أخرى في مسجد "دينز أفينيو".