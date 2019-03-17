تقرير: اعتقال أكثر من 100 شخص حاولوا الاحتجاج ضد الحكومة في نيكاراجوا

ألقت شرطة نيكاراجوا القبض على أكثر من 100 شخص واحتجزتهم في سجن بمدينة ماناجوا بعد محاولتهم المشاركة في احتجاجات ضد الحكومة ، حسبما أفاد الإعلام المحلي.

وشجبت مجموعة "التحالف المدني" المعارضة الاعتقالات ووصفتها بأنها غير قانونية ، ودعت إلى إطلاق سراح المحتجين المناهضين للحكومة.

وقال لويس ألماجرو، الأمين العام لـ"منظمة الدول الأمريكية" إنه لابد من إنهاء قمع المعارضة على الفور.

وكان وزير التعليم السابق هامبرتو بيلي، وعضوان من "التحالف المدني"، وهما أزهاليا سوليس وماكس جيريز، من بين المعتقلين، وفقا لصحيفة "لا برينسا".

ودعت السفارة الأمريكية في نيكاراجوا السلطات إلى "التوقف عن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين المسالمين والصحفيين الذين يمارسون حقهم في حرية الصحافة".

وأضافت السفارة على موقع تويتر: "بينما يقول إنه يدعم الحوار، فإن أول رد فعل لنظام (رئيس نيكاراجوا دانيال) أورتيجا هو حبس المحتجين والصحفيين".

وتابعت "لن يتم إسكات أصوات الديمقراطية أبدا بتكتيكات قاسية ووحشية. العالم يولي اهتماما".

وقالت حكومة نيكاراجوا يوم الجمعة إنها ستفرج عن 50 محتجزا بعد أن تعرضت محادثات مع المعارضة تهدف لحل الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ 11 شهر لخطر الانهيار.

وتشير تقديرات إلى مقتل ما لا يقل عن 500 شخص فضلا عن اعتقال المئات منذ بدء الاحتجاجات في نيسان/أبريل الماضي ضد الرئيس أورتيجا الذي يتهمه المعارضون بالفساد وبانتهاك حقوق الإنسان.