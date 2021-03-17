الحكومة اليمنية ترحب بإدانة السعودية اقتحام قصر المعاشيق في عدن

رحبت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء ببيان وزارة الخارجية السعودية الذي أدان اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق بمدينة عدن جنوبي البلاد يوم أمس الثلاثاء.



وقالت الحكومة، في بيان صحفي اليوم، إن "استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض يجب أن يحتل أولوية قصوى لحماية هذا الإنجاز الذي ما كان له أن يتم لولا الجهود الكبيرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية".



وأعربت الحكومة، عن بالغ امتنانها لموقف السعودية "والجهود الاخوية التي بذلتها ومازالت تبذلها لرأب الصدع وحقن الدماء وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب واستكمال استعادة الدولة والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن".



ويوم أمس الثلاثاء، انسحب مئات المتظاهرين من قصر معاشيق الرئاسي (مقر الحكومة الشرعية) في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد ساعات من اقتحامه احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية.