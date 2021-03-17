مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطرح البوستر الرسمي للدورة السابعة

كشف المخرج محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن البوستر الرسمي للدورة السابعة للمهرجان المزمع إقامتها شهر أبريل المقبل.

ونشر البوستر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وعلق: "تدور فكرة البوستر حول الإلة الخارق هرقل الأشهر في تاريخ الإغريق، وفي الإسكندرية حيث الآثار والأصول الإغريقية والرومانية، خاصة في أعماق أبو قير وجدت مدينة هرقليون والتي قد تكون تمت تسميها نسبة إلى الإلة هرقل رغم عدم وجود أي تماثيل له.

وتابع: "تمركز هرقل في المساحة الأكبر من الغلاف رمزا للقوة والعظمة والتي سميت المدينة على اسمه، وتم اختيار مجسمه في الشباب، عاكس لفكرة المهرجان التي تستهدف الشباب، وفي القاع نجد آثار حقيقية وجدت في مراسي أبو قير وقاع البحر بالإسكندرية، ولربط التكوين تم اختيار الألوان الأزرق مائل للأخضر لتعبر عن بحر الإسكندرية الغني بالحياة البحرية والشعب، فرغم وجود تلك التماثيل في أعماق البحر ما زال يبدو جميل وتحوم حوله الحياة معبرة عنها بألوان زاهية، وكما يعلم الجميع، بطقسنا المميز في الربيع، فتصل أشعة الشمس الدافئة للقاع لتفصح عن كنوزها الراكدة في قاع بحر الإسكندرية".

واستكمل: "فكرة البوستر أسماء خالد، وتصميمه سلمى أسامة، وهي حديثة التخرح من جامعة فاروس قسم صناعة أفلام ورسوم متحركة، ومتخصصة في الرسوم المتحركة 2d وتصميم الخلفيات والشخصيات والقصص المصورة".