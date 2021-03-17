روسيا تستدعي سفيرها في واشنطن للتشاور

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف إلى موسكو للتشاور وتحليل مستقبل العلاقات الروسية- الأميركية، مشيرة إلى أن موسكو مهتمة بالحيلولة دون تدهور العلاقات مع واشنطن.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أنه "تمت دعوة السفير الروسي في واشنطن إلى موسكو لمشاورات تهدف إلى تحليل ما يجب القيام به وإلى أين تتجه العلاقات مع الولايات المتحدة.. الإدارة الأميركية الجديدة في السلطة منذ ما يقرب من شهرين، وقد اقترب الحد الرمزي الذي يتمثل في مرور مائة عام على تسلم السلطة، وهذا سبب وجيه لمحاولة تقييم ما تمكَن فريق جو بايدن من فعله".

وأضاف البيان أنه "من المهم بالنسبة لنا تحديد طرق تقويم العلاقات الروسية الأميركية التي تمر بحالة صعبه، والتي أدت بها واشنطن خلال السنوات الماضية إلى طريق مسدود.. نحن مهتمون بالحيلولة دون تدهورها بصورة لا رجعة فيها إذا أدرك الأميركيون المخاطر المرتبطة بذلك.. هذا ما سيجري بحثه خلال مباحثات وزارة الخارجية الروسية والجهات المعنية الأخرى مع السفير الروسي في واشنطن".