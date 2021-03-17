 كوريا الجنوبية: حالة واحدة أصيبت بجلطات بعد تلقى لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية: حالة واحدة أصيبت بجلطات بعد تلقى لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 9:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 9:38 ص

كشفت كوريا الجنوبية عن إصابة حالة واحدة بجلطات دموية لدى الأشخاص المتوفين في أعقاب تلقي لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية جيونج أون-كيونج اليوم الأربعاء، إنه تم تأكيد حالة واحدة حدثت لها جلطات دموية لدى حالات الوفاء في أعقاب تلقي لقاح كورونا أثناء تشريح الجثة، وتخطط الوكالة لمراجعة الحالة.

وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن نتائج تشريح رسمية للجثة، مشيرة إلى أن الحالة لامرأة في الستينيات من عمرها كانت متواجدة في مستشفى رعاية.

يذكر أن السلطات الصحية الكورية الجنوبية أكدت -في وقت سابق- أن حملة التلقيح باستخدام لقاح أسترازينيكا ستستمر على الرغم من قرار دول أوروبية بإيقاف التطعيم للتحقيق في بعض الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنه.

 


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