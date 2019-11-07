وحدة دعم المرأة بجامعة عين شمس: حالات التحرش تكاد تكون منعدمة بالجامعة

احتفلت وحدة دعم المرأة بالتعاون مع كلية الآداب جامعة عين شمس بالاحتفال بيوم المرأة بحضور الدكتورة حنان كامل متولي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب الدكتورة رشا الديدى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة شيرين مظلوم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس عبير سعد مديرة ادارة البحوث النسائية بالإدارة العامة لثقافة المرأة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومجموعة كبيرة من طالبات جامعة عين شمس، بحرم كلية الأداب، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم الطلاب، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الأداب جامعة عين شمس.



أوضحت الدكتورة هند الهلالي أن فعاليات الاحتفال تشمل تقديم ندوة تعريفية عن آليات الوحدة والخدمات المقدمة للطالبات و أعضاء هيئه التدريس والعاملات من خلال مجموعة من الاستشاريين المتخصصين بالوحدة مستعرضين كافة الخدمات المقدمة من اللجان المختلفة مثل لجنه الدعم النفسي و لجنه الأستشارات القانونية و لجنة الإرشاد الأسرى و لجنة ريادة الأعمال.



وأضافت أن الوحدة تعمل على توجيه الحالات التي تعرضت للعنف مثل التحرش أو التنمر وتدرس كيفية إدارتها وصولا إلى رئيس الجامعة لاتخاذ القرار الحاسم في هذه القضايا، مشيرة إلى أن من أشكال التمكين للمرأة داخل جامعة عين شمس هو وجود 8 عميدات، ويضم اتحاد الطلاب 60% من أعضائة من الطالبات كما ان رئيس الأتحاد وامين الأتحاد من الطالبات.



وأكدت أن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تمكنت المرأة بصورة أكبر بكثير من العهود السابقة حيث تولت الكثير من المناصب القيادية والريادية في الدولة.



أوضحت أن وحدة جامعة عين شمس هى أول وحدة على مستوى الجامعات كان لها الريادة الأولى في هذا المدمار، وتوجهت بالشكر لرئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على الدعم والاحتواء للمرأة داخل الجامعة.



وأكدت أن حالات التحرش بجامعة عين شمس تكاد تكون منعدمة، وأن الوحدة فى النهاية تهدف لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للفتاه التي تعرضت لمشكلة ما كما تجاهد الوحدة حالات العنف الأسرى كما تقدم الوحدة العديد من ورش العمل سواء بما يتعلق بالمشاكل النفسية أو الاقتصادية أو الأسرية والعمل على إيجاد الحلول لها.



أضافت الدكتورة فيروز محمود أستاذ الجغرافيا بكلية البنات جامعة عين شمس والرئيس السابق لقسم الجغرافيا والاستشارى بالوحدة عن اهمية العمل المجتمعي والأعمال التطوعية للفتاة وأهمية ان تقوم بتطوير نفسها وتنمية قدرتها من خلال ورش العمل التى تستهدف تنمية القدرات النفسية والجسدية.



وأشارت الدكتورة إيمان جميل مدرس القانون الجنائي إلى القوانين الحاكمة لقضايا العنف ضد المرأة واشارت الى الجرائم الإلكترونية ، وأوضحت كيفية دفاع الفتاة عن نفسها خشية الوقوع فى مثل هذه الجرائم الإلكترونية وكيفية حماية نفسها من الابتذاذ الإلكتروني والطرق القانونية للوصول إلى التغلب على مشاكلها.



وأوضحت الدكتورة أمانى عبد العال أخصائي النفسي الاكلنيكى ما هي الروشتة الصحية التي تستطيع من خلالها الفتاة أو السيدة أن تولد فى ذاتها الطاقة الايجابية والسعادة الداخليه بنفسها ما هي ورش العمل التي تستهدف الدعم النفسي مثل ورشه عمل ويندو والتي أقيمت عقب الندوة التعريفية.