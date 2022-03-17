الكرملين: لم نقترب من توقيع اتفاق مع أوكرانيا

نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن تكون روسيا وأوكرانيا اقتربتا من توقيع اتفاق، مؤكدًا أن العمل على ذلك لا يزال مستمرًا، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الخميس.

وتعليقا على قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قال بيسكوف، إن «روسيا لا يمكنها أن تتفق مع هذا القرار ولن تأخذه بعين الاعتبار في العملية العسكرية».

وقال المتحدث باسم الكرملين في تصريح صحفي، اليوم الخميس: «لن نأخذ هذا القرار في الاعتبار، لدى المحكمة الدولية مفهوم مثل موافقة الأطراف، لا يمكن أن يكون هناك اتفاق هنا، في هذه الحالة، هذا شيء لا يمكننا أخذه في الاعتبار».

ودعت محكمة العدل الدولية بطلب من كييف، أمس الأربعاء، روسيا إلى وقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقبل يومين أعلنت المحكمة أنها ستنظر في الدعوى، التي رفعتها كييف ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخصيص 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا خلال تصريحات من البيت الأبيض، أمس الأربعاء، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى مليار دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي فقط.

وأشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى إرسال خطاب إلى روسيا يدعو للقاء ممثلين عن الأجهزة الروسية المختصة وبحث الوضع في أوكرانيا.

وقدمت أوكرانيا، طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، للاعتراف باختصاص المحكمة في الجرائم المحتملة المرتكبة على أراضيها منذ 21 نوفمبر 2013.

من جهته، رفض الكرملين رفضا قاطعا تصريحات خان، حول الأسباب التي تثار بموجبها هذه القضية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تبرر إطلاقها بغية الدفاع عن أمنها وردّ العدوان عن مواطنيها.