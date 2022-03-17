فوز تيمبرولفز وسبيرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

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تغلب فريق مينيسوتا تيمبرولفز على لوس أنجليس ليكرز بنتيجة 124 /104 فجر اليوم الخميس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل كارل أنتوني تاونز 30 نقطة من بينها 16 نقطة في الربع الأخير ليقود تيمبرولفز لتحقيق فوزه التاسع في أخر عشر مباريات.

وأحرز أنتوني إدواردز 27 نقطة من بينها 20 نقطة في الربع الثاني لتيمبرولفز صاحب المركز السابع بالقسم الغربي.

وتصدر ليبرون جيمس ، الذي شارك وهو يعاني من كدمة في الركبة، قائمة هدافي ليكرز بعد تسجيله 19 نقطة بإجمالي 111 نقطة في أخر ثلاث مباريات.

وافتقد ليكرز جهود أنتوني ديفيز بسبب الإصابة في القدم، في أخر 11 مباراة ، وتلقى الفريق هزيمته الـ16 في أخر 21 مباراة.

وسجل كارميلو أنتوني 16 نقطة لليكرز صاحب المركز التاسع بالقسم الغربي.

كما فاز سان أنطونيو سبيرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 122 /120 في مواجهة مثيرة.

وسجل ديجونتي موراي 26 نقطة و12 تمريرة حاسمة لسبيرز الذي أذاق منافسه ثاندر الهزيمة السابعة على التوالي.

وتصدر شاي جيلجيوس ألكسندر قائمة هدافي ثاندر بتسجيله 34 نقطة وأضاف داريوس بازلي 25 نقطة مقابل تسجيل أليكسي بوكوسيفسكي 16 نقطة.

وتكفل كيلدون جونسون بتسجيل 22 نقطة لسبيرز مقابل تسجيل جوش ريتشاردسون 17 نقطة.

وفي باقي المباريات فاز تشارلوت هورنتس على أتلانتا هوكس 116 /106 وفيلادلفيا على كليفلاند كافالييرز 118 /114 ودنفر نجتس على واشنطن ويزاردز 127 /109 ودالاس مافريكس على بروكلن نتس 113 /111.

كما تغلب نيويورك نيكس على بورتلاند 128 /98 وفينكس صنز على هيوستن روكتس 129 /112 ويوتا جاز على شيكاغو بولز 125 /110 وبوسطن سيلتكس على جولدن ستيت واريورز 110 /88 وميلواكي بكس على ساكرامينتو كينجز 135 /126 وتورنتو رابترز على لوس أنجليس كليبرز 101 /100.