قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا لرفعه العلم الفلسطيني في الأقصى

أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "بيت أمر" شمال مُحافظة "الخليل" بجنوب الضفة الغربية المُحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي من نوع "الدمدم" المُتفجر، خلال المواجهات المندلعة في منطقة زعتة شرق البلدة، ما أدى لإصابة شابين في قدميهما.

وأشار الشهود الى أن قوات الاحتلال أطلقت أيضا قنابل الصوت، والغاز السام المُسيل للدموع، باتجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى الى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد احتجازه عند أحد أبوابه لرفعه العلم الفلسطيني.