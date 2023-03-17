مصرع 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي السريع بالمنيا

لقي 6 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 6 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي السريع "القاهرة - أسوان" عند ملوي بالمنيا، نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص، "5649 ن ف د" بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية أتليدم، بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، نتيجة انفجار الإطار الخلفي.

وعقب الانتقال والتحري، تبين أن الحادث تسبب في مصرع 6 أشخاص، وهم: ربيع عبد السلام محمد، 62 سنة، ملوي، و5 آخرين مجهولي الاسم والعنوان، فيما أصيب 6 آخرين، وهم: ماري حشمت صادق، 42 سنة، موظفة مقيمة أبو قرقاص، داوود زكريا كراس 22 سنة، المنيا، محمد عيسي بقرية علي، 17 سنة، نورا عامر فؤاد ، 42 سنة، سامية جمال ضاحي، 35 سنة، أبو قرقاص، محمود ربيع عبد السلام، 36 سنة، ملوي.

تم نقل المصابين والضحايا لمستشفى أبو قرقاص والمنيا، وتم التحفظ على المركبة، والجثامين تحت تصرف النيابة العامة.