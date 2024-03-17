انتهاء 9 مباريات بالفوز في اليوم الخامس للدورة الرمضانية لحزب مستقبل وطن بمطروح

انتهت مباريات اليوم الخامس بالدورة الرمضانية لكرة القدم، لحزب مستقبل وطن بمطروح، بفوز 9 فرق، فى الملاعب المخصصة للدورة على مستوى مراكز المحافظة الثمانية.

وأسفرت نتائج اليوم الخامس لدورة حزب مستقبل وطن بمطروح لكرة القدم فى مركز مطروح، عن فوز فريق المرحوم سامى، على فريق الترسانة 3/4 بركلات الترجيح، وفوز فريق بلدية المحلة على فريق المرحوم حماده عابدين 1/5، وفوز فريق أصدقاء محمد معيوف على فريق الأدهم0/2.

وفى مركز الحمام، فوز فريق العزبة الشرقية على فريق النصر 0/2 بركلات الترجيح، وفى مركز النجيلة فوز فريق النجيلة على فريق المقرون 0/6.

وجاءت نتائج مباريات مركز الضبعة، فوز فريق الرجاء على فريق شباب المبروك 0/2 بركلات الترجيح، وفى مركز برانى فوز فريق الصقور على فريق البحرية0/1، وفوز فريق المدينة على فريق الترجى 2/3 بركلات الترجيح، وفى مركز العلمين فوز فريق الأهرام على فريق كاتلونيا 0/2.