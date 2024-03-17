مقتل شخصين في هجمات جديدة على بيلجورود وسط إجراء الانتخابات الروسية

تعرضت الحدود الروسية مع أوكرانيا، حول مدينة "بيلجورود" لإطلاق نار من هجمات أوكرانية لليوم الثاني على التوالي اليوم السبت، مما أسفر هذه المرة عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين، طبقا لما أعلنه الحاكم الإقليمي.

وكتب الحاكم، فياتشيسلاف جلادكوف، على تطبيق /تليجرام/ يقول إن رجلا وامرأة لقيا حتفهما وأصيب ثلاثة أشخاص، في هجوم صاروخي، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف الحاكم أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا في سيارة تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية. جاءت الهجمات في اليوم الثاني من الانتخابات الروسية التي تعرضت لانتقادات واسعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ثمانية صواريخ أسقطت عند اقترابها. ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وسُمعت صافرات الإنذار من الغارات الجوية في مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي. وتظهر الصور حرائق وأضرارا لحقت بالمباني.

وجاءت الهجمات في اليوم الثاني من الانتخابات التي تستمر ثلاثة أيام والتي تكاد تكون من المؤكد أن تعيد تأكيد قبضة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة في الكرملين.

ويجري إطلاع بوتين على الهجمات، حسبما قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف اليوم السبت.

وبعيدا عن الجبهة في منطقة سامارا على نهر فولجا، وقعت هجمات بطائرات مسيرة على مصفاتين نفطيتين خلال الليل، وفقا للسلطات الروسية. واندلع حريق في أحد المرافق.

وحتى أن مصادر في جهاز المخابرات الأوكراني "إس بي يو" تحدثت عن ثلاث مصاف في منطقة سامارا تعرضت للهجوم. وتشكل هذه المصافي معا حوالي 10% من طاقة معالجة النفط في روسيا.

وفي دفاعها ضد العملية العسكرية الروسية، تحاول أوكرانيا حاليا بشكل منهجي إجبار منشآت النفط الروسية على الإغلاق.

وكانت هناك بالفعل هجمات في منطقتي بيلجورود وكورسك في الأيام الماضية، والتي أعلنت القوات شبه العسكرية الروسية التي تقاتل إلى جانب الأوكرانيين مسؤوليتها عنها.