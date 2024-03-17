وزير الإعلام في باراجوي يزور تايوان

وصل وزير الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات في باراجواي جوستافو إيمجديو فيلات إلى تايوان في زيارة لمدة خمسة أيام، للاطلاع على أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد والتعليم الحالي وأمن الإنترنت.

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية "سي ان ايه" أنه وفقا لوزارة الخارجية التايوانية، التي دعت فيلات ووفده لزيارة تايوان، فإنه من المقرر أن يزور الوفد من باراجواي إدارة الأمن السيبراني بوزارة الشئون الرقمية و إدارة التأمين الصحي الوطنية بوزارة الصحة، بالإضافة إلى المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا واللجنة الوطنية للاتصالات والمعهد الوطني للأمن السيبراني، وذلك خلال زيارة الوفد التي تستمر حتى 21 مارس الجاري.

وسوف يكون في استقبال الوفد وزير الخارجية التايواني جوزيف وو.

ويشار إلى أن باراجواي تعد الحليفة الدبلوماسية الوحيدة لتايوان التي تقع في أمريكا الجنوبية من ضمن الـ12 دولة الحليفة لتايبيه.