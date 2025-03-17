محافظ المنوفية يوزع إعانات مالية على 1000 أسرة من الأولى بالرعاية

وزّع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إعانات مالية على 1000 أسرة من الأيتام والأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية، في إطار جهود تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ بحضور محمد جمعة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعبد الله عياد، ممثل إحدى الجمعيات الأهلية، وعدد من مديري الإدارات الاجتماعية، حيث تم تسليم المساعدات المالية لضمان وصولها إلى مستحقيها.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية من خلال التعاون المستمر مع الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، وتلبية احتياجات المواطنين، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشتهم.