عزت الرشق: واشنطن عليها إلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق غزة بدلا من توسيع دائرة النار

قال القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية «حماس» عزت الرشق، إن «تشديد الحصار على قطاع غزة، الذي دخل يومه السادس عشر، يكشف سادية الاحتلال وتجرده من كل القيم الإنسانية».

وذكر في تصريحات عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، أن «الاحتلال، عبر تشديد الحصار ومنع دخول مستلزمات الحياة الأساسية، يستهدف حياة الفلسطينيين الأكثر ضعفًا، وعلى رأسهم المرضى وكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يسعى نتنياهو لقتلهم ضمن بنك أهدافه الجديد».

وتابع: «تشديد الحصار يمثل إبادة جماعية مكتملة الأركان وجريمة حرب موصوفة، تضغط على الضمير العربي والإسلامي والعالمي للتحرك فورا لإنقاذ أكثر من مليوني إنسان في غزة».

وأشار إلى أن «الولايات المتحدة عليها إلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كما وقع عليه، بدلًا من توسيع دائرة النار».

ولفت إلى أن «الضغط على الاحتلال ومنعه من التنصل من مقتضيات الاتفاق هو السبيل الوحيد للحفاظ على حياة الأسرى وضمان عودتهم إلى أهلهم».

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات والبضائع والوقود، مما يضاعف الأزمة الإنسانية في القطاع.

ويأتي الإغلاق المستمر للمعبر ليفاقم معاناة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، في ظل نقص السلع والمواد الغذائية من الأسواق، مع ارتفاع أسعار ما تبقى منها.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن أكثر من 10 آلاف شاحنة مساعدات منعها الاحتلال من الدخول إلى قطاع غزة، في جريمة تجويع ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.



وأوضح الثوابتة في بيان وصل وكالة «صفا» يوم الاثنين، أن الاحتلال رفض إدخال 850 شاحنة وقود وغاز طهي، مما أدى إلى شلل قطاع المواصلات، وإغلاق المخابز، وتعطيل العمل الإنساني بشكل كامل.



ومنذ 2 مارس الجاري، لم يدخل أي مساعدات إلى القطاع، وفق وكالة بيانات غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».