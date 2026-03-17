برشلونة يراقب موهبة نيوكاسل تحسبًا لتغييرات مرتقبة في الجبهة اليسرى

دخل اللاعب الشاب لويس هول، الظهير الأيسر لنادي نيوكاسل يونايتد، ضمن قائمة اهتمامات برشلونة، تمهيدًا لاحتمالية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، يدرس النادي الكتالوني خيار الاستغناء عن ظهيره الحالي أليخاندرو بالدي مع نهاية الموسم، في إطار خطة لإعادة ترتيب صفوف الفريق.

وتتجه إدارة برشلونة نحو التعاقد مع لاعب شاب لشغل مركز الظهير الأيسر، حيث يُعد هول أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة الاختيارات.

وفي الوقت ذاته، لن تكون مهمة برشلونة سهلة، إذ يواجه منافسة قوية من أندية إنجليزية كبرى مثل مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول، التي أبدت اهتمامها أيضًا بضم اللاعب.

يُذكر أن هول يرتبط بعقد مع نيوكاسل يمتد حتى صيف عام 2029، ما قد يُعقد من مهمة التعاقد معه.