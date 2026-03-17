رئيس وزراء باكستان: لدينا مخزون كافٍ من المنتجات البترولية التي تكفي الاحتياجات المحلية

قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، إن هناك مخزونا كافيا من المنتجات البترولية المتوفرة في البلاد، التي تكفي الاحتياجات المحلية.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية، بأن تصريحات شريف جاءت خلال ترأسه اجتماع لمراجعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الوقود والتقشف في البلاد، في ضوء الوضع الإقليمي والعالمي، وقد تم إطلاع الحضور على التقدم الذي تم إحرازه في هذه الإجراءات.

كما تم إبلاغ الحضور بضمان تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، بحسب ما جاء في بيان صحفي صدر عن الجناح الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء.

ووجه رئيس الوزراء وزير البترول لمواصلة الجهود من أجل تحسين سلسلة إمداد باكستان من المنتجات البترولية المستوردة.

وشدد على ضرورة أن تبقى جميع المؤسسات المعنية على أهبة الاستعداد لاتخاذ تدابير طارئة لحين تحسن الوضع.



