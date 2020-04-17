عدد الفلسطينيين المصابين بكورونا يتخطى 400 حالة

ارتفع إجمالي عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، إلى 402 حالة بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة.

وقالت الكيلة خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، إن الإصابات تتوزع بواقع 307 في الضفة الغربية وقطاع غزة و95 في مدينة القدس والقرى المجاورة لها.

وكان تم تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية حتى الآن.

ويوم أمس أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس عن تمديد تعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى خلال شهر رمضان ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة عن إعادة إغلاق معبر رفح بين القطاع ومصر اليوم بعد فتحه استثنائيا أربعة أيام لعودة العالقين.

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي 1632 شخصا عادوا إلى قطاع غزة خلال عمل المعبر منذ يوم الاثنين حتى مساء أمس الخميس، وقد تم نقلهم لقضاء مدة 21 يوماً في مراكز الحجر الصحي الاحترازي.

وكانت هذه أول مرة يتم فيها فتح معبر رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي منذ إغلاقه منتصف الشهر الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.