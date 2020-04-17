الحكومة الفلسطينية: لم نتلق أي دعم أمريكي على خلفية أزمة كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفت الحكومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تلقيها، أي دعم مالي من الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية أزمة فيروس كورونا.

وقال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ردا على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي في رام الله "لم نستلم أي أموال من الإدارة الأمريكية الحالية ونحن لسنا بحاجة لدعمها ولا يوجد أي اتصالات معها".

وجاء ذلك ردا على إعلان السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أن بلاده قدمت خمسة ملايين دولار إلى المستشفيات والأسر الفلسطينية لتلبية الاحتياجات الفورية والمنقذة للحياة من فيروس كورونا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف المساعدات المالية للفلسطينيين بشكل كامل بعد قطعهم الاتصالات مع إدارته رفضا لقراره الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل في ديسمبر 2017.

يشار إلى أنه تم تسجيل اكثر من 400حالة إصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.