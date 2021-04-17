قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة لللاستصلاح الزراعي والتوسع الأفقي، إن مشروع الدلتا الجديدة أحد المشروعات القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي استكمالًا لمشروعات التنمية الزراعية التي بدأت من عام 2014.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن مشروع الدلتا الجديدة يقوم على مساحة مليون فدان، ومتوقع زيادته إلى 1.5 مليون فدان، مشيرًا إلى وقوع المشروع في منطقة لها ميزات كبيرة جدًا لقربها من الموانئ وشبكة الطرق والمطارات إضافة إلى محور روض الفرج- الضبعة الذي يعتبر أحد شرايين التنمية الهامة.

وأوضح أن مشروع الدلتا الجديدة يفتح المجال لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي بالكامل، لافتًا إلى مشاركة وزارات الزراعة الموارد المائية والري والنقل والإسكان والكهرباء والصناعة والتجارة ضمن المشروع.

وذكر أن المشروع لن يقتصر على الزراعة فقط وإنما سيضم مجمعات صناعية قائمة على المنتجات الزراعية التي سيتم زراعتها، ومشروعات إنتاج حيواني ومزارع دواجن، فضلًا عن توفير صناعات قائمة على اللحوم والبيض ضمن المشروع.

وأشار إلى توجيهات الرئيس بضغط مراحل المشروع التي كانت ستسغرق نحو 7 سنوات في عامين فقط، ذاكرًا أن مشروعات التوسع الأفقي من بينها الدلتا الجديدة ستزيد نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من المحاصيل الزراعية بنسبة 30%.

