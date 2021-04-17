الأوقاف: لم نرصد سوى مسجدا واحدا مخالفا للإجراءات الاحترازية منذ بداية رمضان

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوقت المحدد لصلاة التراويح يعطي وقتًا للركوع والسجود في تأني، ذاكرًا أن مدة نصف ساعة كافية جدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الجمعة، أنه لم يتم رصد أي مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمساجد بداية من رمضان سوى حالة واحدة فقط في الشرقية، موضحًا أن وزير الأوقاف أعلن إعادة فتحه للصلاة يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار إلى افتتاح نحو 1369 مسجدًا سواء كان يتم ترميمه وإحلاله أو بناء آخر جديد منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن، لافتًا إلى افتتاح 37 مسجدًا صباح أمس الجمعة.

وذكر أن جميع المحافظات تقع في مرمى بصر الوزارة فيما يتعلق بافتتاح المساجد بها، مشيرًا إلى عدم تلقي الوزارة لمخالفة السيدات للإجراءات الاحترزية بالمساجد التي سمح لهن الصلاة فيها.

