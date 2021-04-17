جورجيا تسجل 1219 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سجلت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم السبت، 1219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وذكرت صحيفة (إنتر برس نيوز) الجورجية -على موقعها الإلكتروني- أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 294 ألفا و540 حالة، بعد إجراء 34 ألفا و46 من الاختبارات المعملية للكشف عن فيروس كورونا على مدى يوم أمس، وارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 280 ألفا و132 شخصا، بعد تعافي 301 شخص في آخر 24 ساعة، فيما سجلت البلاد 9 وفيات جديدة؛ ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3 آلاف و925 حالة.