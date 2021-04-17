محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال النظافة بمسجد العارف بالله الدسوقي

شهد مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، تحت إشراف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف ، والمهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز دسوق، أعمال تطهير وتعقيم ونظافة، بحضور الشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة، وأحمد عيسى، والسيد عبد الستار ، نائبا رئيس مدينة دسوق، وحاتم فوزي البري، إمام وخطيب مسجد الدسيوقي، وشارك في أعمال التطهير والتعقيم العمال بمجلس مدينة دسوق ، ووحدة الملاريا بدسوق.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن أعمال التعقيم والتطهير والرش مستمرة قبل وعقب كل صلاة، مشيرا إلى أن اليوم تم شن حملة على مستوى الجمهورية للمساجد الكبرى، والبداية كانت بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

وأضاف يونس، أنه تم رش وتعقيم وتنظيف داخل المسجد وخارجه، مشيداً بأهالي المحافظة لالتزامهم بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات أي مخالفات لا في الصلوات الخمس ولا في صلاة التراويح، واتباعا لتعليمات وزير الأوقاف أغلقت الأضرحة ومنعت التجمعات وأغلقت دور المناسبات.

وأكدت رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه تتم متابعة أعمال تطهير وتعقيم المساجد بصفة يومية وقبل وبعد الصلوات وصلاة التراويح.

وأوضح مدير عام الدعوة، أن الوزارة والمديرية تحرص على النفس البشرية قبل المساجد لذا نهتم بأعمال التعقيم والتطهير بالمساجد بصفة دورية، مؤكداً أن تعاون أهالي المحافظة كان سببا في عدم غلق أي مسجد من المساجد لالتزامهم بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واصطحاب المصليات.