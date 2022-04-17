 الدفاع الروسية: سلاح الجو يدمر 44 منشأة عسكرية في أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع الروسية: سلاح الجو يدمر 44 منشأة عسكرية في أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الأحد 17 أبريل 2022 - 8:12 م | آخر تحديث: الأحد 17 أبريل 2022 - 8:12 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن سلاح الجو الروسي دمر 44 منشأة عسكرية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف للصحفيين، إن "سلاح الجو الروسي دمر 44 منشأة عسكرية أوكرانية"، مشيرا إلى أن المنشآت المدمرة شملت مقران للقيادة وأنظمة إس- 300 المضادة للطائرات.

وأضاف كوناشينكوف، أن "الضربات الجوية الروسية أسفرت عن تدمير 3 مستودعات للصواريخ وأسلحة المدفعية و23 موقعا لتجمع الجنود والمعدات العسكرية الأوكرانية"، لافتا إلى أن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودعات لتخزين الوقود والذخيرة بصواريخ عالية الدقة في منطقتي "بارفينكوفو" و"دوبروبول" السكنيتين.

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