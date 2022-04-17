خبيرة ماليزية ترجح أن تصبح جرعات لقاحات كورونا المعززة شائعة في العالم مثل لقاحات الانفلونزا

قالت خبيرة في مجال الصحة العامة بماليزيا إنه من المرجح أن يصبح إعطاء الجرعات المعززة باللقاح المضاد لفيروس كورونا في بلدها أمرا شائعا مثل اللقاحات المضادة للإنفلونزا في الغرب.

وأشارت الدكتورة مالينا عثمان الخبيرة الماليزية فى مجال الصحة العامة إلى أنه من المرجح أيضا أن يصبح ذلك أمرا شائعا في جميع أنحاء العالم.

ونقلت صحيفة "ذا نيو ستريتس تايمز" الماليزية عن خبيرة الصحة العامة وهى استاذ مشارك بجامعة " بوترا ماليزيا " قولها إن وزارة الصحة الماليزية بحاجة إلى حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة. وأضافت " لا يمكنهم مواجهة انهيار آخر في الخدمات الصحية التي واجهوها لمدة عام من نهاية 2020 حتى آب/أغسطس مرورا بأيلول/سبتمبر من العام الماضي".

وذكرت الصحيفة الماليزية أن التساؤلات بشأن مستقبل الجرعات المعززة تأتي في الوقت الذي تحذو فيه ماليزيا حذو دول مثل سنغافورة والولايات المتحدة من خلال تقديم جرعة ثانية معززة باللقاح المضاد لفيروس كورونا للفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن والمسنين المصابين بأمراض مشتركة ومتزامنة والأطفال الذين يعانون من نقص المناعة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما.