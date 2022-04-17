اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسعة فلسطينيين وأصابت عددًا من المصلين بعد الاعتداء عليهم؛ إثر اقتحامها المسجد الأقصى مجددا اليوم الأحد، وإخلاء معظم ساحاته بالقوة.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، اقتحمت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وحاصرت المسجد القبلي ومنطقة مسجد قبة الصخرة والمسار الذي يسلكه المستوطنون خلال اقتحامهم لساحات الحرم.

ونقلت الوكالة عن شاهد العيان قوله إنّ قوات الاحتلال عملت على ملاحقة النساء من منطقة صحن قبة الصخرة، والمصلين من منطقة المسجد القبلي؛ سعيًا لإفراغ ساحات الأقصى من الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد، تزامنًا مع عيد الفصح الذي بدأ مساء الجمعة ويستمر أسبوعًا.

وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشروق»، إنّ قوات الاحتلال عملت على إفراغ الساحات واعتدت بالضرب على شبان فلسطينيين لتأمين عملية الاقتحام التي يشارك فيها أيضًا عدد كبير من المستوطنين.

وأضافت المصادر أنّ عددًا من الشباب الفلسطينيين تمكنوا من التحصن داخل المصلى القبلي، فيما سُمعت نداءات استغاثة توجه عبر مآذن المسجد.

وأشارت إلى أنه تم إغلاق باب المغاربة بعد انتهاء فترة اقتحامات المستوطنين التي حددها الاحتلال، مع انتشار ملحوظ ومكثف لقوات الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى.



