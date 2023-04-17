وزيرة الخارجية الألمانية: مجموعة السبع تواجه روسيا والصين بشراكة عالمية للقيم

في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد سعي الصين نحو النفوذ، دعت مجموعة الدول الصناعية الديمقراطية السبع الكبرى إلى شراكة عالمية للقيم.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، على هامش مشاورات وزراء خارجية مجموعة السبع في مدينة كارويزاوا اليابانية: "لا أحد في العالم يريد صدام جديد بين تكتلات، وحدتنا لا تهدف إلى التمييز، إنها عرض لتعاون عادل"، مضيفة أنه في ظل التنافس المتصاعد بين الأنظمة تريد دول مجموعة السبع "دعوة جميع أنحاء العالم إلى تعاون قائم على قواعد عادلة".

وذكرت بيربوك أن اجتماع مجموعة السبع هو "علامة على وحدتنا وتصميمنا"، مضيفة أنه يمثل أيضا إشارة إلى الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وقالت: "نحن لا نغض الطرف، نحن نقف بجانبكم". وبشأن النزاع حول تايوان، قالت بيربوك: "يجب ألا يكون هناك تغيير منفرد في الوضع الراهن في مضيق تايوان. وبالتأكيد لا ينبغي أن يكون هناك تغيير عسكري".

وتعتبر الصين تايوان جزءا من جمهورية الصين الشعبية وتهدد باحتلالها.

وقالت بيربوك في إشارة على ما يبدو إلى الصين إن مجموعة السبع تعتزم "تقديم عروض للتعاون القائم على الندية، بدلا من الاعتماد على استغلال المواد الخام واتفاقيات غير متوازنة".

تجدر الإشارة إلى أن الصين تواجه انتقادات بممارسة هذا النهج في إفريقيا على سبيل المثال.

وذكرت بيربوك أن رد مجموعة السبع أي سلوك عدواني سيكون المزيد من الحوار والتضامن، مضيفة أنه إذا تعرض القانون الدولي لهجوم، فإنهم "سيظهرون موقفا واضحا" وسيوضحون أنهم سيدافعون عن "القانون الدولي بكل شيء لدينا".

وأضافت بيربوك في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يجب أن يرى أنه لن يستطيع إخمادنا، رهانه على أنه يستطيع إحداث انقسام في الشراكة مع أوكرانيا إذا استمر في حربه لفترة كافية لن ينجح".

وأكدت بيربوك أنه تحت رئاسة اليابان ستواصل مجموعة السبع دعمها لأوكرانيا حيثما توقفت رئاسة ألمانيا للمجموعة في عام 2022.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة السبع تضم ألمانيا واليابان وفرنسا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا.