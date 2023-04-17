المملكة المتحدة تدين الحكم على المعارض الروسي كارا مورزا بالسجن 25 عاما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، الحكم على المعارض مزدوج الجنسية "البريطانية-الروسية" فلاديمير كارا مورزا بالسجن 25 عاما بعد إدانته بتهم عدة من بينها "الخيانة العظمى".

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - إن" فلاديمير كارا مورزا استنكر بشجاعة الغزو الروسي لأوكرانيا لما كان عليه من انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وتابع: "إن افتقار روسيا إلى الالتزام بحماية حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك حرية التعبير أمر مقلق".

ودعا كليفرلي روسيا على التقيد بالتزاماتها الدولية بما في ذلك استحقاق فلاديمير كارا مورزا للرعاية الصحية المناسبة.

وأكد وزير الخارجية البريطاني، مواصلة دعم المملكة المتحدة والدعوة إلى الإفراج الفوري عن كارا مورزا.

وتم القبض على كارا مورزا وسجنه من قبل السلطات الروسية في أبريل 2022 وأدين بتهم ذات دوافع سياسية بما في ذلك نشر معلومات كاذبة عن عمل القوات المسلحة الروسية والانخراط مع منظمة غير مرغوب فيها والخيانة وحكم عليه اليوم بالسجن 25 عامًا في روسيا.

من جانبها، استدعت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين اليوم لتوضح أن المملكة المتحدة تعتبر إدانة كارا مورزا مخالفة لالتزامات روسيا الدولية بشأن حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة.