حلت الفنانة زينة، ضيفة مساء اليوم الاثنين، على برنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس».

وفي بداية الحلقة منحت زينة الإعلامية ورقة، وطلبت منها التعهد بعدم ذكر الأسماء المكتوبة فيها، على مدار الحلقة، قائلة: «في الورقة اسمين، من فضلك ميتقالوش في الحلقة بتاعتي».

وأبدت «إبراهيم» اندهاشها من الاسمين المكتوبين في الورقة، قائلة: «مكنتش متوقعاهم لكن أوعدك».

وسألت الإعلامية ضيفتها عن الصفة التي تفقدها الثقة في الشخص الذي تتعامل معه، لتجيب زينة بأن الكذب سواء في الرجل أو المرأة صفة تنهي علاقتها مع المتسمين بها.

وبسؤالها عن كيفية التعامل مع الرجل لو شعرت بـ«الندالة» منه، عقبت: «مبشفوهمش خالص أشوفهم ليه، اللي بيندل ديما في ضهري، أنا شخصيتي قوية واللي قدامي يخاف يعترف بأي حاجة».

وأشارت إلى أنها شخصية بسيطة وطيبة، لكنها تتغير عندما تصبح عصبية، معقبة: «لما بتعصب بتلبس، ببقى واحدة تانية وبخوف».