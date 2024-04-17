عُمان تعلن إنهاء تفعيل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة

أعلنت اللجنة الوطنية العمانية لإدارة الحالات الطارئة، إنهاء تفعيل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة والقطاعات واللجان الفرعية بالمحافظات.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء، إن «الجهات المعنية مستمرة في إعادة الخدمات المتأثرة كلًّا وفق اختصاصه».

انتهاء تفعيل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة؛ نظرا لتلاشي تأثيرات الحالة الجوية #منخفض_المطير.



دمتم في حفظ الله ورعايته.#عمان_مستعدة pic.twitter.com/X72qhMN73M — عُمان مُستعدّة (@NCEM_OM) April 17, 2024

وخلف منخفض «المطير» أضراراً جسيمة في البنى التحتية والممتلكات بالسلطنة، حيث جرفت السيول عشرات السيارات وهدمت بعض المنازل والطرق.

وقالت الوكالة العمانية للأنباء، إن الشرطة تعاملت خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع عدد من البلاغات؛ أسفرت عن إنقاذ أكثر من 1630 شخصًا، وإجلاء أكثر من 630 شخصًا.

وأشارت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، أن «طيران الشرطة نفّذ 50 عملية بحث، و152 عملية إنقاذ في مختلف المحافظات».

ونوهت أن «المنخفض الجوي تسبب حتى اللحظة في وفاة 19 شخصًا، ولا يزال البحث جاريًا عن 4 مفقودين».

من جانبها، واصلت وزارة الصحة العمانية، تفعيل مركز إدارة الحالات الطارئة والذي تم تفعيله يوم السبت الماضي؛ استجابةً وتأهبًا للحالة الجوية الاستثنائية (منخفض المطير) التي تمر بها سلطنة عمان حيث عقد اجتماعا مرئياً مع مدراء عموم المديريات الصحية في كل المحافظات المتأثرة بالحالة الجوية، وأدير من غرفة العمليات بمركز إدارة الحالات الطارئة في الوزارة.

ونوقش في الاجتماع مستجدات سير العمل في المؤسسات والمراكز والمجمعات الصحية والمستشفيات والاطمئنان على المرضى والمراجعين والأطقم الصحية وسير الخدمات الصحية في المحافظات.

كما تابعت قيادات وزارة الصحة مع مدراء عموم المحافظات تحديثات الخطط المتبعة وفقًا لمستجدات الحالة والمؤسسات الصحية في المناطق المتأثرة، كما تطرق الاجتماع إلى أبرز التحديات المرافقة للإجراءات الحالية بغرض توفير البدائل وضمان جودة الخدمات.